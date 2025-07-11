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    Агент Сильянова: Я не слышал, чтобы «Динамо» сейчас проявляло инициативу

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    Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев высказался о возможном переходе игрока в «Динамо».

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «Возможно, интерес сохранился. Но, вы понимаете, что в ситуации, когда не был подписан новый договор, "Динамо" четко обозначило свое ценовое видение этого перехода. Понятно, что после подписания нового контракта, позиция "Локомотива" точно не сдвинулась. Можно даже думать, что она укрепилась. Я не слышал, чтобы "Динамо" сейчас проявляло инициативу. Но и это, скажем так, маловероятно», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

    В прошлом сезоне 24-летний Сильянов принял участие в 37 поединках, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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