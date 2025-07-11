Паредес прокомментировал переход в «Бока Хуниорс»

Форвардперешел из, сообщает пресс‑служба клуба из Буэнос‑Айреса.

Как сообщают итальянские СМИ, аргентинский клуб заплатил «Роме» 3,5 миллиона евро за трансфер 31-летнего футболиста. Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.

«Это, пожалуй, один из самых важных дней в моей жизни. Я уехал из дома ещё ребёнком, играл за сильнейшие клубы Европы, но мечта о возвращении в "Боку" жила во мне с самого начала. Это просто невероятно», — сказал Паредес.

Футболист является воспитанником «Бока Хуниорс» и именно в составе этого клуба начинал свою профессиональную карьеру. Позднее он выступал в Европе, в том числе за «Рому», «ПСЖ» и петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России в сезоне-2018/19.

Паредес также является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины и двукратным обладателем Кубка Америки.