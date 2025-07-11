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    Мусаев: «Краснодар» хочет выиграть Суперкубок России

    Футбол Суперкубок России Футбол России ЦСКА Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о настрое команды к матчу за Суперкубок России с ЦСКА.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Встреча пройдет в Казани. Игра начнется 12 июля в 18:00 мск.

    «Матч за Суперкубок против ЦСКА очень важен. Хотелось бы выиграть титул. Когда мы стали чемпионами, это ни с чем не сравнимые эмоции. Ты хочешь продолжать. ЦСКА — сильная команда. Уверен, что будет праздник, как и на прошлом Суперкубке. Хочется показать в этот день себя с лучшей стороны. Забрать трофей домой. Сейчас мы не думаем о ЦСКА, наша задача — хорошо подготовиться физически. Мы хотим улучшить некоторые моменты нашей игры независимо от того, с кем мы играем. Над этим мы и работаем.

    Понимаем, что они играют в более классическую схему 4–3–3 с узкими нападающими. Так что, наверное, некоторые принципы, похожие с нашими. Это видно, что‑то общее и с прессингом, и с переходными фазами. Наша задача — хорошо подготовиться к сезону, а непосредственно неделя перед ЦСКА, мы уже будем что‑то моделировать, уже будут точечные настройки. Но глобально, сейчас мы думаем о своей игре и о физической составляющей», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

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