Мусаев: Если будет предложение, как у Сафонова, то Сперцян может уйти

Главный тренервысказался о будущем в команде полузащитника

«Уходит ли Сперцян? Нет, на сегодняшний день нет. На сегодняшний день он игрок "Краснодара", капитан "Краснодара". Он сделал фантастическую карьеру, образцовую для всех наших воспитанников. Сейчас, я думаю, он в таком положении, что если будет предложение, как у Матвея Сафонова, не обязательно в "ПСЖ", но чтобы это было интересно ему и, соответственно, нашему клубу, то он может уйти, и мы пойдем ему навстречу.

Если мы знаем, что уйдет Эдик и мы никак не "перекроемся", то это мешает, я тоже буду в напряжении. Сейчас чуть‑чуть другая ситуация. Если мы закончим по трансферам, то мы в принципе будем готовы, если один игрок основы, допустим, Эду, уйдет. Поэтому Эду тоже спокоен — он знает, что клуб не сказал ему: "Ты никуда не уйдешь, мы тебя держим здесь". Если что‑то будет, мы готовы поговорить. Но он и видит, насколько мы хотим его сохранить», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 25-летний Сперцян провел35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач.