Митрофанов: У РФС нет задачи уничтожать «Торпедо»

Генеральный секретарь РФСвысказался об исключениииз РПЛ.

«Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Но арбитр не стал выполнять их просьбу. Наказание они получили за свое правонарушение, результат матча не пересматривался.

Если "Торпедо" по результатам предыдущего сезона осталось бы в ФНЛ и к ним была бы применена санкция, то в лучшем случае они оказались бы во второй лиги. Клуб был бы исключен из состава участников соревнований — там, где они находятся. У РФС нет задачи уничтожать клуб. Тем более тот, который обладает огромной значимостью с точки зрения бренда, истории. Они получили более, чем суровое наказание — их исключили из главного футбольного соревнования страны», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Торпедо» выступит в следующем сезоне в Первой лиге, а его место в РПЛ занял «Оренбург».