ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан НёргорНовый мотор полузащиты. Почему «Арсенал» купил 31-летнего Нёргора
    Все новости спорта

    Митрофанов: У РФС нет задачи уничтожать «Торпедо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Торпедо
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Но арбитр не стал выполнять их просьбу. Наказание они получили за свое правонарушение, результат матча не пересматривался.

    Если "Торпедо" по результатам предыдущего сезона осталось бы в ФНЛ и к ним была бы применена санкция, то в лучшем случае они оказались бы во второй лиги. Клуб был бы исключен из состава участников соревнований — там, где они находятся. У РФС нет задачи уничтожать клуб. Тем более тот, который обладает огромной значимостью с точки зрения бренда, истории. Они получили более, чем суровое наказание — их исключили из главного футбольного соревнования страны», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что «Торпедо» выступит в следующем сезоне в Первой лиге, а его место в РПЛ занял «Оренбург».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Краснодар» дать бой армейцам?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • Синнер нокаутирует Джоковича и впервые выйдет в финал Уимблдона?
  • Синнер — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • «Спартак» уверенно одолеет земляков
  • «Спартак» — «Родина». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Жальгирис — Судува
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Туран — Кызылжар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.29
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Женис — Жетысу
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры