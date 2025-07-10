«Челябинск» объявил о переходе Тимура Жамалетдинова

Нападающийстал игроком. О переходе 28-летнего форварда клуб официально сообщил в своих социальных сетях.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Тимур Жамалетдинов Фото: ФК «Шинник»

Жамалетдинов — воспитанник футбольной школы московского «Локомотива», обладатель Суперкубка России 2018 года. В прошлом сезоне он выступал за «Знамя Труда», где отметился 12 голами в 15 матчах.

В разные годы Тимур защищал цвета таких клубов, как ЦСКА (включая участие в Лиге чемпионов — 8 матчей, 1 гол), польский «Лех», «Уфа», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», «Шинник» и «Урал».

В сезоне 2025/26 «Челябинск» будет выступать в Первой лиге, куда команда вышла по итогам успешного прошлого сезона