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    Защитник «Атлетика» получил дисквалификацию за допинг

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    Центральный защитник «Атлетика» из Бильбао Йерай Альварес временно отстранен от футбола, об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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    Причиной такого решения стал положительный анализ на допинг, который 30-летний игрок сдал после игры Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

    «Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест, сданный после первого полуфинального матча Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед", оказался положительным. Получить подобную новость — это очень тяжёлый удар. Честно говоря, я не могу в это поверить, учитывая, что никогда в своей жизни я не употреблял запрещённые вещества.

    С тех пор как победил свою болезнь, я годами лечился от алопеции. После изучения ситуации мы установили, что положительный результат был получен из-за того, что я непреднамеренно принял профилактическое средство от выпадения волос, содержащее запрещённое вещество.

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    • Дисциплинарное разбирательство на текущий момент находится на стадии расследования и носит конфиденциальный характер, поэтому я временно отстранён и не имею права делать какие-либо дополнительные публичные заявления.

    Хочу сказать всем вам, что мне очень грустно из-за этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой и уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс будет завершён, предоставлю все необходимые объяснения.

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    Я хочу поблагодарить "Атлетик" за их поддержку, оказанную с самого начала, и выразить своё доверие правосудию и спортивным организациям», — написал футболист.

    Йерай Альварес является воспитанником «Атлетика» и всю карьеру провел в этом клубе.

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