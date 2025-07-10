Семак: Миранчуку может понадобиться год-два на адаптацию в «Сьоне»

Главный тренервысказался об адаптации

«Поговорили немножко с Антоном. Он рад — занимается своим любимым делом. По игре с нами он смотрелся очень прилично. Он выделялся, провел, на мой взгляд, хороший матч. Касаемо адаптации в "Сьоне" — здесь всё индивидуально и зависит от коллектива, от требований главного тренера. Мне сложно сказать, сколько времени потребуется. Как правило, год‑два», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что во вчерашнем товарищеском матче «Зенит» победил «Сьон» со счетом 5:2. В составе «Сьона» капитаном был Антон Миранчук.