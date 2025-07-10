ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ПарфеновДмитрий Парфенов: Игроки ПСЖ ловят кайф от каждой игры, от каждого касания мяча
    Все новости спорта

    Раков рассказал, как чувствует себя в «Крыльях Советов»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Локомотив
    Арендованный у московского «Локомотива» форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился своими впечатлениями от игры за новую команду перед стартом сезона.

    Вадим Раков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Раков

    «В целом неплохо. Довольно хорошо вышел на поле в матче со "Спартаком", сделал результативную передачу, забил гол. Это была уже моя третья игра за "Крылья". Поначалу, когда пришел в команду, чуть-чуть переживал, оказавшись в новом коллективе.

    Но сейчас уже познакомился со всеми ребятами, постепенно вливаюсь в команду, находим взаимодействие на поле и набираем форму. Достаточно быстро адаптировался в "Крыльях". И хорошо, что получилось так себя проявить в матче со "Спартаком", — рассказал Раков "Известия".

    20-летний игрок является воспитанником "Локомотива", летом 2025 года был отдан в аренду в самарские "Крылья Советов". Он игрок молодежной сборной России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч в Тирасполе для «Шерифа» завершится успешно?
  • «Шериф» — «Приштина». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Шахтёр» сделает заявку на проход во 2 раунд ЛЕ?
  • «Шахтёр» Д — «Ильвес». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Черногорцы и беларусы разойдутся миром в поединке?
  • «Сутьеска» — «Динамо» Брест. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шериф — Приштина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шахтёр Д — Ильвес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сутьеска — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.37
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Португалия (ж) — Бельгия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Италия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байдулаев — Родригес
  • Бои
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры