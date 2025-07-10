Раков рассказал, как чувствует себя в «Крыльях Советов»

Арендованный у московского «Локомотива» форвард «Крыльев Советов»поделился своими впечатлениями от игры за новую команду перед стартом сезона.

«В целом неплохо. Довольно хорошо вышел на поле в матче со "Спартаком", сделал результативную передачу, забил гол. Это была уже моя третья игра за "Крылья". Поначалу, когда пришел в команду, чуть-чуть переживал, оказавшись в новом коллективе.

Но сейчас уже познакомился со всеми ребятами, постепенно вливаюсь в команду, находим взаимодействие на поле и набираем форму. Достаточно быстро адаптировался в "Крыльях". И хорошо, что получилось так себя проявить в матче со "Спартаком", — рассказал Раков "Известия".

20-летний игрок является воспитанником "Локомотива", летом 2025 года был отдан в аренду в самарские "Крылья Советов". Он игрок молодежной сборной России.