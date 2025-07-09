Мареска сообщил о травме Кайседо

Главный тренер «Челси»после победы над «Флуминенсе» (2:0) в полуфинале Клубного чемпионата мира сообщил, что хавбекполучил повреждение.

23-летний игрок подвернул лодыжку.

«Мойзес подвернул лодыжку. Когда это произошло, сказал ему, что, поскольку осталось всего две-три минуты игры, можем доиграть вдесятером, главное — не усугубить травму, ведь в воскресенье у нас финал. Надеюсь, к воскресенью он будет в форме, посмотрим.

Я сказал ему, что он должен сделать все, чтобы выйти на поле в финале», — цитирует специалиста Metro.

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В финале клубного ЧМ «Челси» 13 июля встретится с победителем матча «ПСЖ» — «Реал».