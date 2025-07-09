Агент Матеуса Алвеса рассказал, когда ожидается подписание контракта с ЦСКА

Агентсообщил, что подписание контрактаожидается в понедельник, 14 июля.

«Скорее всего, подписание контракта будет в понедельник, потому что президент и гендиректор ЦСКА не в Москве. Они приедут в понедельник», — цитирует Де Камарго «СЭ».

Представитель игрока также отметил, что до этого момента Алвес может принимать участие лишь в тренировках, направленных на поддержание физической формы, но не сможет полноценно тренироваться с командой.

В нынешнем сезоне Матеус Алвес провел за «Сан-Паулу» 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.