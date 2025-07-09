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    Дуглас Сантос«Зенит» — «Сьон» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Агент Матеуса Алвеса рассказал, когда ожидается подписание контракта с ЦСКА

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    Агент Лекка Де Камарго сообщил, что подписание контракта Матеуса Алвеса с ЦСКА ожидается в понедельник, 14 июля.

    Матеус Алвес
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    Матеус Алвес

    «Скорее всего, подписание контракта будет в понедельник, потому что президент и гендиректор ЦСКА не в Москве. Они приедут в понедельник», — цитирует Де Камарго «СЭ».

    Представитель игрока также отметил, что до этого момента Алвес может принимать участие лишь в тренировках, направленных на поддержание физической формы, но не сможет полноценно тренироваться с командой.

    В нынешнем сезоне Матеус Алвес провел за «Сан-Паулу» 25 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 3,5 миллиона евро.

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