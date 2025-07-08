ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Матч «ПСЖ» с «Реалом» — это по сути финал КЧМ-2025
    Все новости спорта

    В «Краснодаре» высказались о будущем Сперцяна

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопрос о будущем капитана команды Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    «Сперцян близок к переходу в "Лидс"? Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна.

    Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождём, — приводит слова Бузникина "Матч ТВ".

    Сперцян — воспитанник "Краснодара". Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории выиграл чемпионат России.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Флумининсе» навязать борьбу «Челси»?
  • «Флуминенсе» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли Хачанов выйти в полуфинал Уимблдона?
  • Фриц — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • Сможет ли Павлюченкова обыграть Анисимову?
  • Анисимова — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Фриц — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Зигемунд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Свентек — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры