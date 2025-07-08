В «Краснодаре» высказались о будущем Сперцяна

Глава селекционной службы «Краснодара»ответил на вопрос о будущем капитана команды

«Сперцян близок к переходу в "Лидс"? Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна.

Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождём, — приводит слова Бузникина "Матч ТВ".

Сперцян — воспитанник "Краснодара". Его контракт истекает в июне 2026 года. В прошлом сезоне "Краснодар" впервые в своей истории выиграл чемпионат России.