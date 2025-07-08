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    Фернандо Костанца: Хочу продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

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    Игрок «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на слухи по поводу ухода его из самарского клуба.

    Фернандо Костанца
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    Фернандо Костанца

    «Действительно, у меня было несколько предложений. Но сейчас я хочу остаться в "Крыльях". Это самый лучший для меня вариант. Неправда, что я хотел покинуть команду», — сказал Костанца «Чемпионату».

    Об интересе к бразильскому полузащитнику объявили московское «Торпедо», калининградская «Балтика», греческие и турецкие клубы.

    В составе «Крыльев Советов» 26-летний Костанца выступает с января 2022 после перехода из «Шерифа». В минувшем сезоне он провел за команду 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

    Контракт бразильца с самарцами до 2028 года, а его цена сейчас равна € 3 млн.

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