Фернандо Костанца: Хочу продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

Игрок «Крыльев Советов»ответил на слухи по поводу ухода его из самарского клуба.

«Действительно, у меня было несколько предложений. Но сейчас я хочу остаться в "Крыльях". Это самый лучший для меня вариант. Неправда, что я хотел покинуть команду», — сказал Костанца «Чемпионату».

Об интересе к бразильскому полузащитнику объявили московское «Торпедо», калининградская «Балтика», греческие и турецкие клубы.

В составе «Крыльев Советов» 26-летний Костанца выступает с января 2022 после перехода из «Шерифа». В минувшем сезоне он провел за команду 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Контракт бразильца с самарцами до 2028 года, а его цена сейчас равна € 3 млн.