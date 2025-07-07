Хомуха — об изменениях в игре ЦСКА: Сейчас больший акцент идет на атаку

Экс-игроквысказался об изменениях в игре армейцев после прихода нового главного тренера

«Челестини перестраивает игру ЦСКА? Видоизменилась схема, в которую играла команда. Сейчас больший акцент идет на атаку, поэтому возникает больше проблем в обороне. Соперники создают достаточно много моментов. Интересно посмотреть, как все это будет работать в чемпионате.

ЦСКА покинули несколько игроков: Пьянич, Бистрович, Гуарирапа и Жемалетдинов. О ком жалею? По большому счету внутренние резервы, которые есть у "армейцев", возместят уход этих ребят. А так усиление все равно требуется для больших задач. Если клуб не найдет забивного центрального нападающего, который будет входить в тройку лучших бомбардиров нашего первенства, то рассчитывать на борьбу за титул не стоит», — сказал Хомуха «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что 12-го июля ЦСКА сыграет против «Краснодара» в рамках Суперкубка России.

Новый сезон РПЛ стартует 18-го июля. ЦСКА в 1-м туре сыграет против московского «Торпедо» 21-го числа.