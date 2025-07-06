«Зенит» одержал победу над «Ленинградцем» в товарищеском матче

Пресс-службасообщила, что утром команда провела контрольную встречу си одержала победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыл нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев. На 78-й минуте полузащитник «Ленинградца» Андрей Выскребенцев сравнял результат, но на 84-й минуте крайний нападающий «Зенита» Вадим Шилов забил победный мяч, принеся своей команде итоговую победу.

Вечером подопечные Сергея Семака сыграют еще один товарищеский матч — на этот раз против калининградской «Балтики». Встреча пройдет на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 по московскому времени.