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    Источник: «Милан» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Тео Эрнандеса

    Футбол Футбол Италии Милан Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль Трансферы
    «Аль-Хиляль» сделал «Милану» предложение по Тео Эрнандесу: 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

    Тео Эрнандес
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    Тео Эрнандес

    Однако, как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб настаивает на том, чтобы получить за трансфер 25 миллионов евро сразу, без учета бонусов. Переговоры между клубами продолжаются, и окончательное соглашение пока не достигнуто.

    Сам Эрнандес уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем» — по информации СМИ, француз подпишет соглашение на три или четыре года с зарплатой до 20 миллионов евро в год.

    В минувшем сезоне Серии А Эрнандес провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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