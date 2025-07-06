Источник: «Милан» отклонил предложение «Аль-Хиляля» по трансферу Тео Эрнандеса

сделалпредложение по: 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Однако, как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб настаивает на том, чтобы получить за трансфер 25 миллионов евро сразу, без учета бонусов. Переговоры между клубами продолжаются, и окончательное соглашение пока не достигнуто.

Сам Эрнандес уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем» — по информации СМИ, француз подпишет соглашение на три или четыре года с зарплатой до 20 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Серии А Эрнандес провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.