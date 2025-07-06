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    • Мусиала получил серьезную травму
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    Нойер: Доннарумма не должен был так играть

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    Вратарь немецкой «Баварии» Мануэль Нойер высказал свое мнение по поводу столкновения голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой и полузащитника Джамала Мусиалы в четвертьфинале КЧМ-2025.

    Джамал Мусиала покидает поле на носилках
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    Джамал Мусиала покидает поле на носилках

    «Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму. Я подошел к нему и сказал: "Ты не хочешь подойти к нашему игроку?" Из уважения так положено — подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал», — цитирует Sky Sport слова Нойера.

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    • После жесткого столкновения Мусиалу увезли на носилках, а позже стало известно, что он пропустит от 4 до 5 месяцев из-за перелома малоберцовой кости левой ноги и разрыва связок.

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