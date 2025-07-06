Нойер: Доннарумма не должен был так играть

Вратарь немецкой «Баварии»высказал свое мнение по поводу столкновения голкипера «ПСЖ»и полузащитникав четвертьфинале КЧМ-2025.

«Это ситуация, в которой не обязательно было так играть! Это слишком рискованно. Он понимал, что мог нанести травму. Я подошел к нему и сказал: "Ты не хочешь подойти к нашему игроку?" Из уважения так положено — подойти и пожелать парню всего хорошего. В итоге он это все-таки сделал», — цитирует Sky Sport слова Нойера.

После жесткого столкновения Мусиалу увезли на носилках, а позже стало известно, что он пропустит от 4 до 5 месяцев из-за перелома малоберцовой кости левой ноги и разрыва связок.