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    Дезире Дуэ: Огорчены, что Мусиала получил травму

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ Футбол Германии Бавария
    Полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ выразил сожаление по поводу тяжёлой травмы Джамала Мусиалы, полученной в четвертьфинале клубного чемпионата мира против «Баварии».

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Мы рады этой победе, но также очень огорчены, что Мусиала получил травму. Мы очень надеемся, что он поправится как можно быстрее. Мы поддерживаем его, потому что никогда не бывает легко получить травму в такой ситуации», — приводит слова Дуэ сайт Bayern & Germany.

    Парижане одержали победу со счетом 2:0, однако матч был омрачен эпизодом на последних минутах первого тайма: Мусиала столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади, после чего его левая нога неестественно изогнулась.

    Немецкого полузащитника унесли с поля на носилках, а затем доставили в больницу, где диагностировали перелом малоберцовой кости и повреждение связок.

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