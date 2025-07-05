В «Динамо» обозначили цели клуба на сезон

«У нас задача — самые высокие места. Был консультативный совет на первом матче Братского кубка, где присутствовал Валерий Георгиевич и открыто говорил как о позитивных сторонах, так и о негативных. Наша первая задача — улучшить то, что не доработано в спортивном блоке. Валерий Георгиевич сделал достаточно много предложений на эту тему — будем заниматься. Если эти задачи решить, то всё возможно.
Что негативное выделил Карпин? Вы знаете Валерия Георгиевича: питание, дисциплина, подготовка к матчам и прочее. Он достаточно откровенно обо всём сказал — его поддержали», — сказал Пивоваров «Чемпионату».
В минувшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в таблице чемпионата России.