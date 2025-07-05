1-й таймРеал Мадрид — Боруссия ДортмундОнлайн
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    Дуэ: Самым важным было одержать победу

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    Форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ высказался о победе над «Баварией»(2:0) в четвертьфинале Клубного чемпионата мира.

    Дезире Дуэ
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    Дезире Дуэ

    «Это был высокоинтенсивный матч со множеством единоборств. Это часть футбола — такие игры требуют от тебя усердной работы на втором этаже. Сегодня мы вновь продемонстрировали невероятный дух. Самым важным было одержать победу. Мы ранее проигрывали им на старте сезона, так что вернуть им должок также было очень важно. Мы счастливы сегодняшней победе», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

    «ПСЖ» пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары «Реал» — «Боруссия».

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