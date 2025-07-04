Радимов поделился мнением о переходе Сергеева в «Динамо» М

Экс-футболиствысказался о переходе нападающегоизв московское

«Когда будут доступны и Сергеев, и Тюкавин, что будет происходить и кто будет предпочтительнее? Как быстро восстановится Тюкавин, это вопрос. Возможно, осеннюю часть он будет выходить на замену и набирать форму. Нужен центральный нападающий. Сергеев знает всех ребят, это игрок национальной сборной, он забивает мячи с гарантией, есть психология победителя.

Дальше поправляется Тюкавин, есть Гладышев, который может играть на фланге. Можно играть в два нападающих, можно усиливать команду по ходу игры. В этом плане для Сергеева проблем не будет. Он классный парень. Помним, сколько выходил в "Зените" со скамейки запасных.

Он уехал в Самару играть, а мог спокойно сидеть и получать деньги в "Зените", но он решил поехать в "Крылья" получать игровую практику», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» М презентовало Ивана Сергеева во время товарищеского матча команды против «Партизана» (3:1). Форвард подписал контракт с «бело-голубыми» на 3 года.