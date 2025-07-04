Погба: Впечатлен уровнем полузащиты «Монако»

Новобранец «Монако»поделился первыми впечатлениями после прихода в новый клуб и особо отметил, что ему нравится нынешний подбор игроков в средней линии.

«Моя позиция будет зависеть от тренера. Если серьезно, я очень рад, что у "Монако" такие сильные полузащитники. Лучше всего ежедневно тренироваться с качественными игроками. На тренировках мы научимся понимать друг друга.

Я играл практически везде: "шестерку", "восьмерку", "десятку", так что я могу адаптироваться! В основном все будет зависеть от того, в какой роли во мне больше всего нуждается команда», — приводит слова Погба пресс-служба клуба.

32-летний Погба стал игроком «Монако» в июне этого года и подписал контракт на два сезона. Последний раз он появлялся на поле в профессиональном матче в сентябре 2023 гола в футболке «Ювентуса», а потом отбывал дисквалификацию за употребление допинга.