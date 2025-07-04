Нико Уильямс продолжит карьеру в «Атлетике»

Чемпион Евро-2024останется играть в, сообщает официальный сайт клуба.

Им активно интересовалась «Барселона», а некоторые СМИ сообщали, что сделка находится на финишном этапе и остается только подписать соглашение.

Тем не менее, 22-летний вингер принял решение остаться в «Атлетике» и подписать контракт до 2035 года на улучшенных условиях, к тому же сумма отступных за Уильямса-младшего теперь увеличится в два раза.

В минувшем сезоне игрок провел за басков 45 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивается Нико Уильямса в € 70 млн.