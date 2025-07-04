Карпин: Для меня Гладышев больше вингер, чем центрфорвард

Главный тренервысказался о позиции футболиста командына поле.

«Гладышев сегодня сыграет в центре, а не на правом фланге? Маухуб травмирован. Боков — молодой парень — играл в прошлой игре центрального нападающего, потому что не было Макарова.

Сейчас Макаров есть, его тоже хочется посмотреть на фланге, на его позиции. А Гладышеву, по‑моему, без разницы, где играть. Для меня он больше вингер, чем центрфорвард», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Московское «Динамо» начало товарищескую встречу против «Партизана» в 19:00 по мск. После 40 минут матча ничья — 1:1.