Мостовой: Чили — страна с футболистами, а не работниками торговых центров и отелей

Бывший полузащитниквысказался о предстоящем матче между сборными России и Чили.

«Сборная Чили — хороший соперник. По крайней мере, мы уже начинаем встречаться и разговаривать с футбольными странами, как это было с Нигерией. Конечно, мы не знаем, кто приедет у Чили, но уже неплохо, что они дают согласие. В последнее время они выступают не лучшим образом, но хотя бы футбольная страна. Чили — страна с футболистами, а не работниками торговых центров и отелей», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В этом году сборная России сыграла четыре товарищеских игры: с Гранадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).