Гузман вернется в «Торпедо» на следующей неделе

Полузащитник московского «Торпедо»вернется в ближайшее время в расположение клуба

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Ейсон Гузман Фото: torpedo.ru

«Мы с ним на связи. По определенным бытовым обстоятельствам он отсутствует и должен прилететь уже на следующей неделе. Никакого конфликта нет», — сказал генеральный директор клуба Сергей Синяев «СЭ».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что 27-летний колумбиец не хочет возвращаться в «Торпедо» и не отвечает на звонки.

Гузман перешел в московский клуб из «Депортиво Толима» в январе 2025 года за 1,8 млн евро. Всего сыграл за команду 11 матчей, в которых забил 5 голов и отметился одной результативной передачей.