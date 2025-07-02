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    Нико Ковач: Матч с «Монтерреем» получился тяжелым

    Футбол Футбол Германии Боруссия Д Клубный чемпионат мира
    Наставник дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался по итогам матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1).

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    В 1/4 финала «шмели» встретятся с мадридским «Реалом».

    «Как мы и ожидали, матч получился тяжёлым. Мы хорошо играли в первом тайме и должны были забить ещё один или два гола. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, это было необходимо. На нас оказывалось большое давление, но я не думаю, что мы позволили сопернику создать слишком много моментов.

    В конце концов, мы достигли своей цели. Матч с "Реалом" — это бонус и большой вызов для нас», — приводит слова Ковача официальный сайт ФИФА.

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