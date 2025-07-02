Нико Ковач: Матч с «Монтерреем» получился тяжелым

Наставник дортмундской «Боруссии»высказался по итогам матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира с мексиканским «Монтерреем» (2:1).

В 1/4 финала «шмели» встретятся с мадридским «Реалом».

«Как мы и ожидали, матч получился тяжёлым. Мы хорошо играли в первом тайме и должны были забить ещё один или два гола. Во втором тайме мы хорошо оборонялись, это было необходимо. На нас оказывалось большое давление, но я не думаю, что мы позволили сопернику создать слишком много моментов.

В конце концов, мы достигли своей цели. Матч с "Реалом" — это бонус и большой вызов для нас», — приводит слова Ковача официальный сайт ФИФА.