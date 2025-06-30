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    Сторожук: Некоторые игроки покинут «Ахмат» уже после первого сбора

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    Новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук сообщил, что после окончания первого сбора намерен избавиться от целого ряда футболистов.

    Александр Сторожук
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    Александр Сторожук

    «К сборам подошли в не очень хороших игровых сочетаниях и работали на поле в основном в малых и средних группах.

    Все же не хочется также иметь в составе 25-30 игроков, чтобы кто-то грустил из-за нехватки игрового времени. С некоторыми ребятами мы попрощаемся уже по итогам этого сбора. Не хочется оценивать их качество и возможности. Мы хотим создать конкурентную среду, чтобы мы могли в полном объеме рассчитывать на каждого.

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    • Если все сложится так, как мы хотим — подъедут новички ко второму сбору. Мы запланировали два контрольных матча. На втором этапе планируем заниматься больше над повышением тактических сочетаний как в атаке, так и в обороне», — цитирует Сторожука официальный сайт грозненцев.

    Сторожук недавно возглавил «Ахмат». Ранее он несколько лет тренировал тульский «Арсенал», а также известен по работе в «Краснодаре».

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