Сторожук: Некоторые игроки покинут «Ахмат» уже после первого сбора

Новый главный тренер «Ахмата»сообщил, что после окончания первого сбора намерен избавиться от целого ряда футболистов.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Сторожук Фото: fc-akhmat.ru

«К сборам подошли в не очень хороших игровых сочетаниях и работали на поле в основном в малых и средних группах.

Все же не хочется также иметь в составе 25-30 игроков, чтобы кто-то грустил из-за нехватки игрового времени. С некоторыми ребятами мы попрощаемся уже по итогам этого сбора. Не хочется оценивать их качество и возможности. Мы хотим создать конкурентную среду, чтобы мы могли в полном объеме рассчитывать на каждого.

Если все сложится так, как мы хотим — подъедут новички ко второму сбору. Мы запланировали два контрольных матча. На втором этапе планируем заниматься больше над повышением тактических сочетаний как в атаке, так и в обороне», — цитирует Сторожука официальный сайт грозненцев.

Сторожук недавно возглавил «Ахмат». Ранее он несколько лет тренировал тульский «Арсенал», а также известен по работе в «Краснодаре».