«Бавария» обыграла «Фламенго» и пробилась в четвертьфинал КЧМ-2025

одержала победу над(4:2) в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025-го года.

На 6-й минуте полузащитник бразильской команды Эрик Пульгар забил гол в свои ворота.

У «Баварии» также дублем отметился Гарри Кейн, отличившись на 10-й и 73-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Леон Горецка на 41-й минуте.

В составе «Флуминенсе» отличились Жерсон на 33-й минуте и Жоржиньо на 54-й минуте с пенальти.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Фламенго — Бавария 2:4 Голы: 0:1 Эрик Пульгар (автогол) (6'), 0:2 Гарри Кейн (10'), 1:2 Жерсон (33'), 1:3 Леон Горецка (41'), 2:3 Жоржиньо (пенальти) (54'), 2:4 Гарри Кейн (73') Фламенго: Агустин Росси, Лео Ортис, Леонардо Перейра, Алекс Сандро (Айртон Лукас, 81'), Уэсли Франса, Эрик Пульгар (Аллан, 45'), Жоржиньо (Николас де ла Крус, 81'), Жерсон (Уоллас Ян, 81'), Гонсало Плата, Луис Араужо, Хиорхьян де Арраскаета (Бруно Энрике, 57') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Майкл Олисе, Леон Горецка (Александар Павлович, 58'), Конрад Лаймер (Саша Боэ, 90'), Гарри Кейн (Томас Мюллер, 90'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 58'), Серж Гнабри (Джамал Мусиала, 72') Предупреждения: Эрик Пульгар (42'), Гонсало Плата (44'), Жонатан Та (44'), Аллан (45 + 3'), Уэсли Франса (63'), Йозуа Киммих (65'), Гарри Кейн (83'), Джамал Мусиала (87'), Конрад Лаймер (90 + 1')

«Бавария» пробилась в четвертьфинал КЧМ-2025, где встретится с ПСЖ. «Флуминенсе» завершил свое выступление на турнире.