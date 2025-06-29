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    Соболев: Я полностью освоился в «Зените»

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    Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей адаптации в питерском клубе.

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Могу сказать, что полностью освоился в "Зените". В конце прошлого сезона, хоть и забивал, но так сказать ещё не мог. А сейчас прям все очень хорошо в команде. Отлично себя чувствую с ребятами. Так что могу сказать — адаптация завершена.

    Не напрягал возможный переход в "Зенит" Даку? Был в Мурманске на рыбалке без интернета, где вообще ни одна сеть не ловит. Так что практически с отключенным телефоном. И только потом увидел новости о том, что вроде бы интерес был, но все сорвалось. Никаких эмоций не было.

    Рыба не срывалась на рыбалке? Иногда и такое бывает, но в целом нормально половили (улыбается)», — передает слова Соболева «Матч ТВ».

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    • В прошедшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 23 матча в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

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