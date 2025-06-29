Источник: Катар может принять Клубный чемпионат мира 2029 года

Катар выразил заинтересованность в проведении Клубного чемпионата мира по футболу в 2029 году.

По данным The Guardian, представители страны уже провели переговоры с высокопоставленными чиновниками ФИФА во время текущего турнира в США и заявили о готовности принять следующий турнир через четыре года.

Одним из ключевых предложений Катара стало проведение углеродно-нейтрального чемпионата, что выгодно отличается от нынешнего формата, где команды вынуждены перемещаться между 11 городами.

В распоряжении страны остаются девять стадионов, построенных к чемпионату мира 2022 года, шесть из которых регулярно используются для матчей катарской лиги.

В ходе неформальных обсуждений наиболее вероятной датой проведения турнира в Катаре назывался декабрь 2029 года, что может привести к переносу соревнования на зимний период.