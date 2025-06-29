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    Источник: Катар может принять Клубный чемпионат мира 2029 года

    Футбол Клубный чемпионат мира
    Катар выразил заинтересованность в проведении Клубного чемпионата мира по футболу в 2029 году.

    Логотип Клубного чемпионата мира
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    По данным The Guardian, представители страны уже провели переговоры с высокопоставленными чиновниками ФИФА во время текущего турнира в США и заявили о готовности принять следующий турнир через четыре года.

    Одним из ключевых предложений Катара стало проведение углеродно-нейтрального чемпионата, что выгодно отличается от нынешнего формата, где команды вынуждены перемещаться между 11 городами.

    В распоряжении страны остаются девять стадионов, построенных к чемпионату мира 2022 года, шесть из которых регулярно используются для матчей катарской лиги.

    В ходе неформальных обсуждений наиболее вероятной датой проведения турнира в Катаре назывался декабрь 2029 года, что может привести к переносу соревнования на зимний период.

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