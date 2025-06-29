Мор: «Динамо» должно бороться за чемпионство

Экс-футболиствысказался о перспективахв следующем сезоне РПЛ.

«Желаю удачи Карпину и "Динамо". Тут может быть интересно. Но вряд ли сразу все будет хорошо. Большое время уйдет на постановку игры и адаптацию. Думаю, что в тройке клуба не будет. Бороться будут. Прям с самого начала вряд ли будет весело.

"Динамо" очень сильно зависит от Бителло и Карраскаля. Бороться должны за чемпионство. По составу у них все хорошо. Но нужно время, и его нужно немало. Чавес не будет играть долго, это потеря. Это определяющий футболист.

Карпин требовательный. Но сможет ли он заставить всех работать на команду, а не на себя? Будет очень сложно.

Одновременно на поле я не вижу Тюкавина и Сергеева. Гладышев больше с краю играет. Ему нужно будет доказывать, что последние голы за сборную России и клуб и уровень игры не случайны», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» стало пятым в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона.