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    Мор: «Динамо» должно бороться за чемпионство

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    Экс-футболист Эдуард Мор высказался о перспективах «Динамо» в следующем сезоне РПЛ.

    «Динамо» (Москва)
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    «Динамо» (Москва)

    «Желаю удачи Карпину и "Динамо". Тут может быть интересно. Но вряд ли сразу все будет хорошо. Большое время уйдет на постановку игры и адаптацию. Думаю, что в тройке клуба не будет. Бороться будут. Прям с самого начала вряд ли будет весело.

    "Динамо" очень сильно зависит от Бителло и Карраскаля. Бороться должны за чемпионство. По составу у них все хорошо. Но нужно время, и его нужно немало. Чавес не будет играть долго, это потеря. Это определяющий футболист.

    Карпин требовательный. Но сможет ли он заставить всех работать на команду, а не на себя? Будет очень сложно.

    Одновременно на поле я не вижу Тюкавина и Сергеева. Гладышев больше с краю играет. Ему нужно будет доказывать, что последние голы за сборную России и клуб и уровень игры не случайны», — цитирует Мора «Матч ТВ».

    Напомним, что «Динамо» стало пятым в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона.

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