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    Источник: «Сандерленд» согласовал рекордную для клуба сделку

    Футбол Футбол Англии Сандерленд Футбол Франции Страсбург Трансферы
    «Сандерленд» согласовал рекордную для клуба покупку полузащитника «Страсбурга» Хабиба Диарра, сообщает Sky Sports.

    Хабиб Диарра
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    Хабиб Диарра

    Английский клуб заплатит за 20-летнего игрока примерно 32 миллиона и еще 3,5 миллиона в виде бонусов. Общая сумма сделки составит около 35 миллионов евро. Диарра рассматривается как замена Джобу Беллингему, который ранее этим летом перешел в дортмундскую «Боруссию».

    В прошедшем сезоне Лиги 1 Хабиб Диарра провел 33 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. «Сандерленд» занял четвертое место в Чемпионшипе, набрав 76 очков, и успешно прошел плей-офф за выход в Премьер-лигу.

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