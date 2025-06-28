Источник: «Сандерленд» согласовал рекордную для клуба сделку

согласовал рекордную для клуба покупку полузащитника, сообщает Sky Sports.

Английский клуб заплатит за 20-летнего игрока примерно 32 миллиона и еще 3,5 миллиона в виде бонусов. Общая сумма сделки составит около 35 миллионов евро. Диарра рассматривается как замена Джобу Беллингему, который ранее этим летом перешел в дортмундскую «Боруссию».

В прошедшем сезоне Лиги 1 Хабиб Диарра провел 33 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. «Сандерленд» занял четвертое место в Чемпионшипе, набрав 76 очков, и успешно прошел плей-офф за выход в Премьер-лигу.