«Лацио» выступил с заявлением о будущем Сарри

сделал заявление относительно будущего наставника команды. До этого стало известно, что 66-летний тренер может покинуть Рим.

«Сегодня утром президент "Лацио" Клаудио Лотито и главный тренер Маурицио Сарри провели длительную и обстоятельную телефонную беседу. Среди прочего они подробно обсудили ситуацию, связанную с нормативами по индексу ликвидности.

В ходе разговора президент впервые подробно разъяснил технические сложности этой регуляции и её возможные последствия. Сарри, выслушав полную информацию, официально подтвердил свою полную готовность продолжить работу с клубом и болельщиками с прежней решимостью», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

«Лацио» 2 июня сообщил о возвращении Сарри на пост главного тренера команды.