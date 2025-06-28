Погребняк: Трансфер Погба — это конкуренция для Головина и более статусная позиция в клубе

Бывший нападающий сборнойпрокомментировал переход полузащитника

«С точки зрения популяризации чемпионата Франции и монегасков переход такой легенды, как Погба, — однозначный плюс. Здорово, что "Монако" дал шанс человеку, который не играл продолжительное время. Как говорится, мастерство не пропьешь. Но надо дать время человеку, чтобы он обрел былые кондиции. А для Головина это конкуренция и более статусная позиция в клубе, когда приходят такие игроки», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Погба присоединился к «Монако» в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса». Его четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил была сокращена до 18 месяцев, и срок отстранения истек еще в марте 2025 года.

Последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023 года за туринский клуб.