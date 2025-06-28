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    Марио Фернандес получил травму и вернулся в Бразилию

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    34-летний защитник Марио Фернандес рассказал о возвращении на родину. До этого футболист тренировался с московским «Торпедо».

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займёт три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни. Всё в руках Всевышнего.

    Сейчас буду восстанавливаться, а дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб "Торпедо" за возможность провести это время в команде. Большое спасибо!» — сказал Фернандес «Чемпионату».

    С лета 2024 года Фернандес был свободным агентом. В «Торпедо» игрок находился на просмотре.

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