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    Ван Нистелрой покинул «Лестер»

    Футбол Футбол Англии Лестер Сити
    Голландец Руд ван Нистелрой ушел из «Лестера». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Тренер первой команды Руд ван Нистелрой и клуб договорились о расторжении контракта.

    Руд руководил клубом в непростой период. С момента своего назначения в ноябре 2024 года он относился к этой должности с профессионализмом, честностью и чёткой приверженностью нашим целям, в том числе благодаря интеграции нескольких перспективных игроков из клубной академии в нашу первую команду. Руд уходит с уважением и благодарностью от всех сотрудников клуба за его преданность делу и упорный труд, а также с нашими наилучшими пожеланиями на будущее», — говорится в заявлении.

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    По итогам минувшего сезона «Лестер» стал 18-м в таблице АПЛ и отправился в Чемпионшип.

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