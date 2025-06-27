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    Стали известны все участники и все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира — 2025

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    На Клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в США, стали известны все участники плей-офф. Определились все пары 1/8 финала.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В плей-офф Клубного чемпионата мира вышли: «Палмейрас» (Бразилия), «Интер Майами» (США), «ПСЖ» (Франция), «Ботафого» (Бразилия), «Бенфика» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Интер» (Италия), «Монтеррей» (Мексика), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Реал» Мадрид (Испания) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

    Все пары 1/8 финала КЧМ-2025:

    «Палмейрас» — «Ботафого»
    «Бенфика» — «Челси»
    «Интер» — «Флуминенсе»
    «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль»
    «ПСЖ» — «Интер Майами»
    «Фламенго» — «Бавария»
    «Реал» Мадрид — «Ювентус»
    «Боруссия» Дортмунд — «Монтеррей»

    Матчи плей-офф Клубного чемпионата мира состоятся с 28 июня по 2 июля.

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