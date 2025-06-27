Глебов: В «Динамо» собирается небольшая «ростовская банда»

Хавбек московского «Динамо»заявил, что в московской команде собирается «ростовская банда».

Ранее «Динамо» возглавил экс-наставник «Ростова» Валерий Карпин. Также к бело-голубым присоединился бывший защитник жёлто-синих Максим Осипенко.

«Можно сказать, что в "Динамо" собирается небольшая "ростовская банда" после прихода Карпина и Осипенко. В течение какого-то времени после перехода в "Динамо" мне стало попроще.

Сейчас лучше — ещё проще. Посмотрим, что будет в сезоне. Карпин мне позвонил и сказал, что подписал контракт. Я его поздравил», — сказал Глебов «Чемпионату».