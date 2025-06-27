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    Хаби Алонсо похвалил Винисиуса после победы над «Зальцбургом»

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    Наставник «Реала» Хаби Алонсо оценил игру форварда Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0). Бразильский нападающий отметился голом и ассистом.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Вини провёл отличный матч. Я говорю не только о его голе и передаче, но и о самоотдаче в обороне, умении участвовать в командной игре, не выпадать из структуры… Это позволило нам действовать компактно, а в атаке он получил больше свободы — хорошо подключался в штрафную и взаимодействовал с Гонсало, который изматывает центральных защитников.

    Винисиус ушёл с поля с положительными эмоциями, как и я. Но нам нужно продолжать, потому что впереди ещё долгий путь», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».

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