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    «Краснодар» определился с ценой на Сперцяна

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    Чемпион России «Краснодар» решил, за какую цену готов отпустить из клуба своего капитана Эдуарда Сперцяна.

    «Не могу сказать, о каком порядке цифр идет речь. Нам бы хотелось, чтобы это было больше € 15 млн. Но насколько российский рынок сейчас интересен, насколько хорошие западные команды готовы инвестировать в российский рынок, мы узнаем, только получив предложение», — цитирует слова главы селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина «РИА Новости Спорт».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Сейчас 25-летний Сперцян оценивается на портале Transfermarkt в € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к нему клубов АПЛ, Серии А и Примеры.

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