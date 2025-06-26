«Краснодар» определился с ценой на Сперцяна

Чемпион Россиирешил, за какую цену готов отпустить из клуба своего капитана«Не могу сказать, о каком порядке цифр идет речь. Нам бы хотелось, чтобы это было больше € 15 млн. Но насколько российский рынок сейчас интересен, насколько хорошие западные команды готовы инвестировать в российский рынок, мы узнаем, только получив предложение», — цитирует слова главы селекционной службы «Краснодара» Максима Бузникина «РИА Новости Спорт».

Сейчас 25-летний Сперцян оценивается на портале Transfermarkt в € 25 млн. Ранее сообщалось об интересе к нему клубов АПЛ, Серии А и Примеры.