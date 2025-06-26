ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаПоследний шанс. Спасет ли переход в «Монако» карьеры Поля Погба и Ансу Фати?
    Все новости спорта

    Киву: Эспозито показал отличную игру

    Футбол Футбол Италии Интер Клубный чемпионат мира
    Наставник «Интера» Кристиан Киву отреагировал на дебютный гол 19-летнего форварда Себастьяно Эспозито в матче Клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт». Миланская команда победила со счетом 2:0.

    Себастьяно Эспозито
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьяно Эспозито

    «Мы все аплодировали Пио — ему придется порадовать нас, ведь скоро его день рождения! Он справился с задачей в матче, который был тяжёлым как физически, так и морально. Как и его товарищи по команде, он показал отличную игру.

    Я постоянно ищу решения и хочу, чтобы каждый чувствовал, что его ценят. Энергия и характер всегда должны быть при мне, чтобы быть готовым помочь команде. По окончании турнира мы подумаем о будущем, но сейчас мы сосредоточены на чемпионате, потому что хотим проявить себя как можно лучше», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Старая синьора» доставит проблемы «горожанам»?!
  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Ставим на триумф юных голландцев!
  • Испания (U19) — Нидерланды (U19). Прогноз и ставки
  • 2.93
    •
  • Команда Карпина не заметит 2DROTS
  • «Динамо» — 2DROTS. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 26 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — 2DROTS
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Микелсен — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Андреева — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры