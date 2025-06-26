Киву: Эспозито показал отличную игру

Наставник «Интера»отреагировал на дебютный гол 19-летнего форвардав матче Клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт». Миланская команда победила со счетом 2:0.

«Мы все аплодировали Пио — ему придется порадовать нас, ведь скоро его день рождения! Он справился с задачей в матче, который был тяжёлым как физически, так и морально. Как и его товарищи по команде, он показал отличную игру.

Я постоянно ищу решения и хочу, чтобы каждый чувствовал, что его ценят. Энергия и характер всегда должны быть при мне, чтобы быть готовым помочь команде. По окончании турнира мы подумаем о будущем, но сейчас мы сосредоточены на чемпионате, потому что хотим проявить себя как можно лучше», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».