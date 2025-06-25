Источник: «Фенербахче» планирует приобрести Вендела у «Зенита»

Центральный полузащитникможет продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает издание Milliyet, «Фенербахче» может подписать футболиста на замену Себастьяну Шиманьски в случае ухода поляка. Ранее Вендел был близок к переходу в бразильский «Ботафого» за 20 миллионов евро, однако сделка сорвалась в мае 2025 года.

Причиной стали геополитические факторы: владельцы «Зенита» оказались в международных санкционных списках, что сделало невозможными любые финансовые транзакции между клубами.

В минувшем сезоне Вендел провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач.