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    Источник: «Фенербахче» планирует приобрести Вендела у «Зенита»

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    Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    Вендел
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    Вендел

    Как сообщает издание Milliyet, «Фенербахче» может подписать футболиста на замену Себастьяну Шиманьски в случае ухода поляка. Ранее Вендел был близок к переходу в бразильский «Ботафого» за 20 миллионов евро, однако сделка сорвалась в мае 2025 года.

    Причиной стали геополитические факторы: владельцы «Зенита» оказались в международных санкционных списках, что сделало невозможными любые финансовые транзакции между клубами.

    В минувшем сезоне Вендел провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач.

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