22:00Мамелоди Сандаунс — ФлуминенсеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мамелоди Сандаунз»«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Тюрам — о финале ЛЧ: Нам противостояла лучшая команда мира

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лига чемпионов Интер
    Нападающий «Интера» Маркюс Тюрам поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов, где его команда уступила французскому ПСЖ со счетом 0:5.

    Маркюс Тюрам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркюс Тюрам

    «То, что произошло, видели все: нам противостояла отличная команда, лучшая команда мира.

    В тот день у нас ничего не получалось. У них получалось все. И мы увидели результат: 5:0. Результат идеально отражает ход игры.

    Провальный ли сезон получился? Помните, Яннис Адетокумбо в интервью сказал, что сезоны, когда Майкл Джордан не становился чемпионом, не были провальными? Я думаю, что это правильный взгляд на спорт, потому что есть еще и путь. Конечно, есть результат. Мы все все хотим победить в конце. Но есть путь, который привел нас к финалу.

    Я не думаю, что мы должны забывать наш путь, потому что лично я бы подписался на то, чтобы доходить до финала каждый раз. Вот что нужно помнить.

    Я не думаю, что это был последний шанс. Почти у трех четвертей команды, которая играла в финале Лиги чемпионов, все еще действуют контракты с "Интером", так что я не думаю, что это последняя возможность.

    Нам просто было грустно проиграть финал, проиграть таким образом и упустить прекрасную возможность, которая могла бы стать прекрасной вехой в нашей карьере… У нас впереди еще много сезонов. У меня впереди еще много сезонов в "Интере". Это был не последний шанс. Это был упущенный шанс», — приводит слова Тюрама The Athletic.

    В минувшем сезоне «Интер» также занял второе место в Серии А и не смог выйти в финал Кубка Италии.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • «Флуминенсе» будет торопиться
  • «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Аль-Айн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 26 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры