Тюрам — о финале ЛЧ: Нам противостояла лучшая команда мира

Нападающийподелился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов, где его команда уступила французскомусо счетом 0:5.

«То, что произошло, видели все: нам противостояла отличная команда, лучшая команда мира.

В тот день у нас ничего не получалось. У них получалось все. И мы увидели результат: 5:0. Результат идеально отражает ход игры.

Провальный ли сезон получился? Помните, Яннис Адетокумбо в интервью сказал, что сезоны, когда Майкл Джордан не становился чемпионом, не были провальными? Я думаю, что это правильный взгляд на спорт, потому что есть еще и путь. Конечно, есть результат. Мы все все хотим победить в конце. Но есть путь, который привел нас к финалу.

Я не думаю, что мы должны забывать наш путь, потому что лично я бы подписался на то, чтобы доходить до финала каждый раз. Вот что нужно помнить.

Я не думаю, что это был последний шанс. Почти у трех четвертей команды, которая играла в финале Лиги чемпионов, все еще действуют контракты с "Интером", так что я не думаю, что это последняя возможность.

Нам просто было грустно проиграть финал, проиграть таким образом и упустить прекрасную возможность, которая могла бы стать прекрасной вехой в нашей карьере… У нас впереди еще много сезонов. У меня впереди еще много сезонов в "Интере". Это был не последний шанс. Это был упущенный шанс», — приводит слова Тюрама The Athletic.

В минувшем сезоне «Интер» также занял второе место в Серии А и не смог выйти в финал Кубка Италии.