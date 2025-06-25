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    Таре рассказал о будущем Леао и Эрнандеса в «Милане» и подтвердил интерес к Модричу

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    Спортивный директор «Милана» Игли Таре подробно ответил на вопрос об интересе ряда клубов к лидерам команды Тео Эрнандесу и Рафаэлю Леао, а также подтвердил, что россонери хотят подписать Луку Модричу.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Тео Эрнандес в "Аль-Хиляль"? Он хочет открыть новую главу, и мы работаем над этим. Мы ведем переговоры, пока ничего не подписано.

    Леау — топ-игрок. Он ключевой игрок для "Милана" и нашего проекта. Рафа будет ключевым игроком для нашего проекта. "Бавария"? Пока мы не получали никаких предложений. Это только слухи в СМИ.

    Мы готовы принять Луку Модрича, нам нужны новые лидеры. Модрич может стать для нас ключевым игроком. Он хочет быть конкурентоспособным и выигрывать титулы... Мы работаем над этим», — рассказал албанец инсайдеру Фабрицио Романо.

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    • Сейчас на портале Transfermarkt Эрнандес оценивается в 35 млн евро, а Леао в 70 млн евро. 39-летний Модрич стал свободным агентом этим летом после ухода из мадридского «Реала».

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