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    Мхитарян — о поражении в финале ЛЧ: Мы должны подняться, вынести урок и двигаться вперед

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    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказался о крупном поражении своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ (0:5).

    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»
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    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»

    «Мы с Симоне Индзаги попрощались наедине, я избегал публикаций в социальных сетях. Он принял решение, мы с ним смирились. Одна глава закрыта, открывается другая.

    Клубный чемпионат мира может помочь нам преодолеть разочарование от поражения в финале Лиги чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:5, но шрам остается. Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Давайте не будем забывать о пути, который привел нас сюда, мы провели отличные матчи, но пути назад нет.

    Мы должны подняться, вынести урок и двигаться вперед. Нет смысла слишком много думать о том, что произошло в Мюнхене. Мы должны работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, в ближайшие недели и в ближайшие годы», — сказал Мхитарян La Repubblica.

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