Мхитарян — о поражении в финале ЛЧ: Мы должны подняться, вынести урок и двигаться вперед

Полузащитниквысказался о крупном поражении своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против(0:5).

«Мы с Симоне Индзаги попрощались наедине, я избегал публикаций в социальных сетях. Он принял решение, мы с ним смирились. Одна глава закрыта, открывается другая.

Клубный чемпионат мира может помочь нам преодолеть разочарование от поражения в финале Лиги чемпионов от "ПСЖ" со счетом 0:5, но шрам остается. Боль не проходит, это было тяжелое поражение. Давайте не будем забывать о пути, который привел нас сюда, мы провели отличные матчи, но пути назад нет.

Мы должны подняться, вынести урок и двигаться вперед. Нет смысла слишком много думать о том, что произошло в Мюнхене. Мы должны работать, чтобы побеждать в ближайшие дни, в ближайшие недели и в ближайшие годы», — сказал Мхитарян La Repubblica.

Сейчас «Интер» выступает на Клубном ЧМ. После 2-х туров на групповом этапе команда занимает 2-е место с 4 очками в активе.