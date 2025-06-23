Ромащенко: Цель команды — вернуться в Российскую премьер лигу

Новый главный тренерпрокомментировал свое назначение.

«Я очень рад находиться в футбольном клубе "Урал". Теперь — в качестве главного тренера. Цель перед командой стоит та же, что была в прошлом сезоне. Она одна — это возвращение команды в Премьер-Лигу», — приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба.

Ромащенко — опытный белорусский специалист, ранее возглавлявший грозненский «Ахмат». Его назначение связано с желанием «Урала» вернуться в Российскую Премьер-Лигу после неудачных переходных матчей за право остаться в элите.

Конец прошлого сезона команда провела под руководством Олега Шатова, который исполнял обязанности главного тренера.