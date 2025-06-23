ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ДроздовЮрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона
    Все новости спорта

    Ромащенко: Цель команды — вернуться в Российскую премьер лигу

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Урал
    Новый главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко прокомментировал свое назначение.

    Мирослав Ромащенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирослав Ромащенко

    «Я очень рад находиться в футбольном клубе "Урал". Теперь — в качестве главного тренера. Цель перед командой стоит та же, что была в прошлом сезоне. Она одна — это возвращение команды в Премьер-Лигу», — приводит слова Ромащенко официальный сайт клуба.

    Ромащенко — опытный белорусский специалист, ранее возглавлявший грозненский «Ахмат». Его назначение связано с желанием «Урала» вернуться в Российскую Премьер-Лигу после неудачных переходных матчей за право остаться в элите.

    Конец прошлого сезона команда провела под руководством Олега Шатова, который исполнял обязанности главного тренера.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Сиэтл Саундерс»?
  • «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Ботафого» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Юным немцам финала не видать!
  • Испания (U19) — Германия (U19). Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Волгарь — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры