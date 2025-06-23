«Барселона» в ближайшее время подпишет Барджи

находится на завершающем этапе переговоров спо поводу перехода вингера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны согласовывают последние детали, и переход может быть оформлен уже в июле. Ранее агент шведского футболиста приезжал в Барселону и провёл встречу с представителями клуба.

Рассматривались два варианта — дождаться окончания контракта и подписать игрока зимой на правах свободного агента либо выкупить его сейчас за сумму от 2 до 3 млн евро.

Контракт Барджи с «Копенгагеном» истекает в конце 2025 года. Уроженец Кувейта, он представляет молодёжную сборную Швеции.