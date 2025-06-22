«Ривер Плейт» и «Монтеррей» поделили очки в матче Клубного чемпионата мира

Аргентинский «Ривер Плейт» сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (0:0) в матче 2-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу.

Команды действовали очень активно, но так и не смогли определить победителя и забить заветный гол.

Уже в компенсированное время колумбийский хавбек «Ривера» Кевин Кастаньо получил вторую желтую карточку и был удален.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа E Ривер Плейт — Монтеррей 0:0 Ривер Плейт: Франко Армани, Гонсало Монтьель, Лукас Мартинес Куарта, Пауло Диас, Кевин Кастаньо, Энцо Перес (Матиас Краневиттер, 84'), Джулиано Галоппо (Игнасио Фернандес, 71'), Франко Мастантуоно (Гонсало Мартинес, 84'), Максимильяно Меса (Мигель Борха, 71'), Маркос Акунья, Факундо Колидио Монтеррей: Эстебан Андрада, Херардо Артеага, Серхио Рамос, Серхио Каналес (Alfonso Alvarado, 88'), Лукас Окампос (Roberto De la Rosa, 64'), Хорхе Родригес (Victor Guzman, 79'), Хесус Корона (Johan Rojas, 64'), German Berterame (Fidel Ambriz, 64'), Nelson Deossa, Stefan Medina, Erick Aguirre Предупреждения: Энцо Перес (17'), Хорхе Родригес (19'), Кевин Кастаньо (28'), Джулиано Галоппо (56'), Максимильяно Меса (63'), Stefan Medina (66'), Alfonso Alvarado (90'), Erick Aguirre (90'), Кевин Кастаньо (90 + 1'), Fidel Ambriz (90 + 3')

После этой встречи в активе «Ривер Плейта» четыре очка, команда Марсело Гальярдо делит в группе Е 1-2 места с миланским «Интером». «Монтеррей» набрал два очка замыкает квартет «Урава Ред Даймондс» (0).

В последнем туре «Интер» сыграет против «Ривер Плейт», а «Урава» сыграет с «Монтерреем». Матчи пройдут в ночь на 26 июня.