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    Мостовой: Жаль, что Тикнизян ушел

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    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об уходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Жаль, что Тикнизян ушел в "Црвену Звезду". Это хороший футболист, которого еще недавно хотел "Зенит". Плохо, что "Локомотив" его не сохранил. Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь "Црвена Звезда" — команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    22 июня защитник подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». Белградский клуб завершил сезон на первом месте в чемпионате Сербии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

    В минувшем сезоне Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

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