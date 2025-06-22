Мостовой: Жаль, что Тикнизян ушел

Бывший игрок сборнойвысказался об уходе защитникаиз московского «Локомотива».

«Жаль, что Тикнизян ушел в "Црвену Звезду". Это хороший футболист, которого еще недавно хотел "Зенит". Плохо, что "Локомотив" его не сохранил. Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь "Црвена Звезда" — команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

22 июня защитник подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». Белградский клуб завершил сезон на первом месте в чемпионате Сербии и будет выступать в квалификации Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне Наир Тикнизян провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами.